Зеленский: "Мы настроены успешно воплотить действенную судебную реформу"

Это президент заявил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Развитие правосудия» в Киеве, сообщают в ХОГА.

Глава государства напомнил, что провести судебную реформу обещала каждая власть в Украине, но в результате суды оставались нереформированными, коррумпированными и неэффективными.

«Мы настроены разорвать этот замкнутый круг. Честный и справедливый суд - это именно та часть моей президентской программы, от которой во многом зависит выполнение многих других частей», - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что лучшие антикоррупционные органы теряют смысл, если коррупционеры избегают справедливого наказания в судах.

«На законодательном уровне мы можем внедрить лучшие условия для привлечения инвестиций, но это не будет работать, если инвестор не сможет защитить свои инвестиции именно здесь, в украинском суде. Кроме того, успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в ЕС и НАТО», - добавил Глава государства.

Президент отметил, что обеспечение права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства.

«Это доверие. Это чувство защищенности и справедливости - тех вещей, которые, к сожалению, были дефицитом для украинцев долгое время», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Президент выделил основные проблемы судебной системы. Одной из них является недостаток новых судей, что приводит к чрезмерной нагрузке на систему и проблемам с доступом к правосудию.

«Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрение своего дела», - отметил он.

В этом контексте Глава государства акцентировал важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в совет правосудия.

«Систему должны заполнить профессиональные и порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинский к судебной ветви власти», - сказал Президент.

По словам Владимира Зеленского, еще одной проблемой является нехватка добродетельных и независимых судей.

«Это - глобальные, можно сказать, хронические болезни, существующие годами и требующие структурных, глубоких изменений. В частности - изменений законодательных», - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что важным является устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда.

«Действенным шагом на этом пути могут стать IТ-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся - и обязательно сделаем - «суд в смартфоне». Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений», - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что граждане должны принимать непосредственное участие в осуществлении правосудия.

«Мы вводим в стране народовластие, а это - не только местные и всеукраинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных. Сейчас готовы два законопроекта, которые дадут старт его работе», - подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский заявил, что модель и формат суда присяжных в Украине детально будет обсуждаться.

Также, по словам Президента, актуальна реформа Конституционного Суда Украины.

«К сожалению, этот орган стал синонимом недоверия, и сегодня уже речь идет не о ее восстановлении, а о фактически построении этого доверия с нуля. Формат, в котором должен работать КСУ - это прозрачный отбор судей, добродетель, этика, четкие процедуры и порядок принятия решений», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что для поиска путей решения вышеуказанных вопросов он образовал Комиссию по вопросам правовой реформы.

«Это экспертная, неполитизированная платформа для подготовки стратегического видения - то есть комплекса законодательных изменений, которые устранят недостатки и ответят на вопрос, какая судебная система будет в Украине через несколько лет и при каких условиях мы достигнем международных стандартов правосудия», - резюмировал Владимир Зеленский.

Агентство Телевидения Новости