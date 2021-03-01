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На Харьковщине накрыли подпольное производство суррогатного алкоголя

На Харьковщине накрыли подпольное производство суррогатного алкоголя

На территории гаражного помещения и частного домовладения 41-летнего жителя города Балаклея полицейские изъяли более 4000 литров спирта и коньяка.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по результатам проведенных обысков обнаружено фальсифицированные алкогольные напитки, разлитые в пластиковые бутылки, ароматические добавки для производства коньяка, тару и сырье для изготовления фальсификата. Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Агентство Телевидения Новости

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