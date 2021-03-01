В Нацполиции разоблачена коррупционная схема выдачи разрешений на оружие

Более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия. В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые «травмата» - устройства для отстрела резиновых пуль. Об этом сообщили в ГУНП.

«Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы», - сообщил Глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сейчас внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

«За результами работы, проведенной Департаментом внутренней безопасности, со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также освобождены пятеро ответственных сотрудников в регионах», - рассказал Глава Клименко.

Сегодня, 1 марта, Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Сейчас завершается формирование нового подразделения по другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время он будет представлен обществу.

Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверена отдельно по законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъяты.

Глава Нацполиции подчеркнул, что среди «заказчиков» этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Агентство Телевидения Новости