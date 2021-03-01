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Степанов первым из чиновников сделал прививку от COVID-19

Степанов первым из чиновников сделал прививку от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса. Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID. Министр сделал это публично, процедуру показали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил он журналистам.

Он добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине.

Агентство Телевидения Новости

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