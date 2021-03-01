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Раду призывают отменить перевод часов в Украине

Раду призывают отменить перевод часов в Украине

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать закон об отмене перевода часов в Украине. Речь идет о законопроекте №4201. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

"27-28 марта запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред - очевиден", - отметил парламентарий.

Напомним, в октябре 2020 года в Раду внесли соответствующий законопроект №4201. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

 

Агентство Телевидения Новости

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