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Массовая драка с участием спортсменов и зрителей на соревнованиях по дзюдо в России. Турнир сорван
Очень горячая кровь.
На соревнованиях по дзюдо в городе Каспийск, что в Дагестане, после схватки соперников из Дагестана и Северной Осении кто-то из зрителей сказал резкую фразу в адрес болельщиков соперника, после чего словесная перепалка переросла в серьезный конфликт, приведший к массовой драке.
После произошедшего организаторы турнира приняли решение прекратить соревнования.
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