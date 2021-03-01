Массовая драка с участием спортсменов и зрителей на соревнованиях по дзюдо в России. Турнир сорван

Очень горячая кровь.

На соревнованиях по дзюдо в городе Каспийск, что в Дагестане, после схватки соперников из Дагестана и Северной Осении кто-то из зрителей сказал резкую фразу в адрес болельщиков соперника, после чего словесная перепалка переросла в серьезный конфликт, приведший к массовой драке.

После произошедшего организаторы турнира приняли решение прекратить соревнования.





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