Сегодня 17:07
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Как он это сделал!? Просто нереальный гол
Эпитет "шедевральный", пожалуй, даже слишком скромный к такому голу.
В четвертьфинальном матче Трофея футбольной ассоциации Англии между командами "Ноттс Каунти" и "Оксфорд Сити" футболист "Ноттс Каунти" Элиша Сэм изловчился забить пяткой через себя.
Этот шедевр точно может претендовать на премию Пушкаша-2021, которая вручается за лучший гол года.
Остается добавить, что "Ноттс Каунти" взял верх над "Оксфордом" - 3:1.
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