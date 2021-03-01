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Сегодня 17:07
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Как он это сделал!? Просто нереальный гол

Как он это сделал!? Просто нереальный гол

Эпитет "шедевральный", пожалуй, даже слишком скромный к такому голу.

В четвертьфинальном матче Трофея футбольной ассоциации Англии между командами "Ноттс Каунти" и "Оксфорд Сити"  футболист "Ноттс Каунти" Элиша Сэм изловчился забить пяткой через себя.

Этот шедевр точно может претендовать на премию Пушкаша-2021, которая вручается за лучший гол года.

Остается добавить, что "Ноттс Каунти" взял верх над "Оксфордом" - 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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