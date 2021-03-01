Встреча с предпринимателями ТЦ "Барабашово": Фельдман заявил об активной правовой борьбе с рейдерами

Народный депутат Украины Александр Фельдман встретился с предпринимателями торгового центра «Барабашово». Основной темой для обсуждения стали механизмы защиты представителей бизнеса от рейдеров. По словам Александра Фельдмана, у предпринимателей достаточно правовых оснований для противодействия попыткам захвата рынка и для борьбы с давлением со стороны городских чиновников.

Александр Фельдман, народный депутат Украины:

Я обошел все фракции - ЕС, Слуги Народа, фракция Шария, фракция Светличной. Сказал - делайте как хотите. Мы все равно никуда не уйдем, мы все равно будем стоять на своем, мы никаких бандитов туда не пустим. Ни на какие дурацкие условия не пойдем. Борятся они со мной, но они борятся против вас.

Предприниматели попросили народного депутата Украины сделать все, чтобы не допустить провокаций на рынке. Опасения по поводу сохранения рабочих мест и своего бизнеса у людей появились после голосования городских депутатов на сессии 24 февраля: несмотря на протесты, они решили не продлевать договоры аренды земли под частью павильонов торгового центра «Барабашово». Решение сессии предприниматели называют незаконным, а юристы готовят материалы для отмены решения в суде.

Агентство Телевидения Новости