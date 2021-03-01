Из-за коррупционных схем работы харьковских КП бюджет теряет миллионы, но депутаты не поддержали решение об их независимом аудите

Вопрос независимого аудита коммунальных предприятий неоднократно поднимался еще во времена мэрства Геннадия Кернеса, и не потерял актуальности сейчас, когда во главе города стал Игорь Терехов. Тем более, что он обещал провести независимое оценивание менеджмента наиболее важных КП после увольнения за неудовлетворительную работу с должности директора «ХТС» Сергея Андреева. И у правоохранителей к работе коммунальных предприятий время от времени возникают вопросы. Например, недавно полиция открыла уголовное производство по факту хищения денег в КП «Троллейбусное депо» по закупке запчастей к троллейбусам. Антикоррупционеры также неоднократно публиковали материалы, в которых демонстрировали не просто невыгодные, а скорее всего коррупционные схемы работы КП, по которым бюджет теряет миллионы гривен, что могли бы пойти на обеспечение 100% льгот на ЖКХ для семей с детьми-инвалидами или 30% льгот для учителей и врачей. Такие льготы существуют в других городах, отметил депутат Игорь Черняк.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Ми ініціювали проведення аудиту, як це передбачено. У нас є порядок, прийнятий радой. КП "ХТС", КП "Парк Горького", КП "Харківський метрополітен", тому що заборгованність 200 млн, "Парк Горького", тому що стягується заборгованність через суд.

Депутат Анатолий Родзинский предложил создать контрольную комиссию из представителей всех фракций, которая имела бы полномочия проверить финансовую деятельность КП. Поскольку, отметил депутат, коммунальщики тратят бюджетные деньги бесконтрольно, а наполнять его должны предприниматели, большинство из которых из-за ковида уже год не имеют прибыли. То есть, именно предпринимателям нужна помощь, и Родзинский предложил депутатам принять решение, по которому предпринимателей-упрощенцев 2 группы должны были освободить от уплаты единого налога.

Анатолий Родзинский, депутат горсовета:

Якщо приватний підприємець не працював, не отримував доходу і він є на 2 формі опадаткування, то він має сплачувати 0% єдиного податку, який йде до місцевого бюджету. Бо не можно сплачувати зі збитків.

Но большинство депутатов городского совета проголосовали против, и не поддержала предложение коллег.

Игорь Терехов, и. о. мэра Харькова:

Мы с вами очень много сделали и по аренде, и по коммунальному имуществу, и самая низкая у нас ставка существует, нигде нет такой по Украине, но очень важно найти баланс, баланс между предпринимателями, городским бюджетом и баланс каждой семьи.

Но при этом на сессии депутаты перераспределили бюджет. На образование добавили почти 140 млн грн., 10 млн грн. выделили на инсулин - этих денег должно хватить до конца марта, когда начнется финансирование НСЗУ. 15 млн грн. добавили на строительство метро к «Одесской», на строительство и реконструкцию дорог ушло почти 330 млн грн., реконструкцию тепловых сетей более 100 млн. Почти 13 млн депутаты выделили на разработку проекта землеустройства для «Ледовой арены» в парке Машиностроителей, и более чем полмиллиарда на зоопарк. Открыть его обещают в августе, ко Дню города.

Агентство Телевидения Новости