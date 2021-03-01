Аварийные выходные: за два дня почти пол сотни ДТП

За субботу - 5 вызовов на аварии, за воскресенье - 7. В эти выходные по словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты медиками на месте аварий было осмотрено несколько десятков человек. Значительных травм избежать не удалось вот в этой ДТП, которая произошла 28 февраля около 10 часов вечера на улице Марьинской. В результате столкновения «Toyota» с «Chevrolet» - обе машины превратились в груды искореженного металла. Карета скорой прибыла на вызов, говорит Забашта, за четыре минуты.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Двох з них з забоями грудної клітини - це жінка 44 років пасажир «Toyota» та водій «Chevrolet» чоловік 45-років - вони були доправлені до міської лікарні швидкої допомоги.

А это кадры аварии на окружной дороге. ДТП произошло на пересечении Белгородского шоссе и Лозовеньковского проспекта. Судя по кадрам, которые очевидцы выложили в социальные сети - красный «Lanos» и серый «Subaru» разбиты вдребезги и вряд ли подлежат восстановлению.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Постраждав водій «Lanos», з черепно мозковою травмою і переломом стегна він був доправлений до лікарні швидкої допомоги. Водій «Subaru» не постраждав.

А эта авария произошла в ночь на понедельник на проспекте Юбилейном. Там дорогу не поделили легковушки «Daewoo Nexia» и «Mitsubishi Lancer» - травмы получили две пассажирки обеих машин. Всего же за выходные патрульные полицейские проработали более 1100 вызовов на спецлинию 102, рассказывает пресс-секретарь УПП в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

43 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 8 з травмованими. А також склали 1174 постанови за порушення правил дорожнього руху та виявили 21 водія, які мали ознаки алкогольного сп’яніння. Загалом показник дорожньо-транспортних пригод з травмованими в порівняні з іншими вихідними трішки зріс, але загальний показник аварійності приблизно на тому ж рівні.

Все составленные протоколы в дальнейшем правоохранители передадут в суд.

Агентство Телевидения Новости