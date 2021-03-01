"Незначительная слабость и боль в месте инъекции" Как чувствуют себя сегодня первые вакцинированные в Харькове

На Харьковщине продолжается вакцинация. Так, по информации пресс-службы обладминистрации, укол от ковид-19 сделали уже 80 медикам. Все они чувствуют себя нормально.

Врач областной инфекционной больницы Дилара Гарбуз - первая вакцинированная в регионе. Прививку от ковида ей сделали 25 февраля. Врач говорит, побочных эффектов не было, лишь незначительная слабость в день вакцинации и легкая боль в месте инъекции, прошедшая на следующий день. В дальнейшем женщина планирует вакцинировать от ковида и своих близких.

Дилара Гарбуз, врач областной инфекционной больницы

Я перенесла вакцинацию абсолютно нормально. Сотрудники наши вакцинировались в четверг, в пятницу, сегодня продолжают вакцинироваться, мы за ними всеми следимим, созваниваемся. Ни у кого побочных эффектов нет. Была не большая болезненность в месте инъекции, но даже после вакцинации от гриппа у меня была больше болезненность, чем после вакцинации от ковида

Сегодня должна была начаться вакцинация в районах, вакцину должны были забрать в местные больницы. По крайней мере так заявлял на прошлой неделе заместитель директора Департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук. Однако этого не произошло. Бригады все еще проходят обучение по вакцинации на базе Лабцентра. Тренировать их будут до 9 марта.

Между тем в прямом эфире сделал прививку от ковид-19 сегодня глава Минздрава Максим Степанов. Степанов заверил, что после вакцинации чувствует себя хорошо, а следующим вакцинируется Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Украине стартовала запись на вакцинацию. Все желающие могут записаться в электроную очередь на государственном портале "Дия". Записаться в лист ожидания может любой, кроме тех, кто и так находятся в приоритетной группе на прививку. Второй способ - позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения. Третий - записаться через семейного врача.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что в ближайшее время вакцинация в Украине ускорится.

Ярослав Кучер, зам. Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития

Як вам відомо, кампанія з вакцинації продовжується, за останній час в Україні провакциновано більше 3-х тисяч людей, як відомо, за даними МОЗ, вакцинація відбувається каскадним способом, тож в перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих суттєво почне збільшуватись. Це нормальний процес і є процедури, як це має відбуватись

Между тем, на Харьковщине за сутки коронавирус подтвердили у 69 человек, из них 60 - жители города Харькова. К суточной статистике внесли информацию о пяти летальных случаях.

Агентство Телевидения Новости