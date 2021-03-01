Перекрытие дороги работниками "Электротяжмаша": руководство оперативно нашло деньги на погашение долгов лишь после протеста

Третий месяц без копейки и у двух сотен работников "Электротяжмаша" лопнуло терпение - возмущенные тяжмашовцы перекрыли проезжую часть возле станции метро Индустриальная.

Игорь Марченко работает на госпредприятии с 2008 года. Говорит просто устали от постоянных обещаний. Люди несколько месяцев вынуждены выживать, не получая свою законно заработанную зарплату. У Игоря, к примеру, уже накопился долг за коммунальные услуги в две тысячи гривен, и даже продуктов уже не за что приобрести, жалуется мужчина.

Игорь Марченко, работник ГП "Электротяжмаш"

Не от кого, помощи ждать не от кого! Денег нет! Люди сюда пришли только потому, что не за шо жить! Просто не за что жить! Наш цех делает тепловозные генераторы и электровозные двигателя - эти двигателя, эти генераторы стоят огромных денег. Пришло 150, по-моему, миллионов, они точно не говорят, на завод. Пришло все – «Мы вам деньги дадим, мы вам деньги дадим!» Теперь нам говорят – «Нет, мы брали кредит и эти 100 миллионов забрал банк в счет кредита. Потому что нам платить кредит нечем. Вы пока подождите без зарплаты. Деньги забрал банк.

Александру завод задолжал уже более 15 000 гривен. Имея 5-летнюю дочь, мужчина вообще не знает, что делать. Говорит уволился бы, но часть руководства перешла на сокращенный график работы и их просто не застать на месте, чтобы подписать все бумаги и забрать трудовую. Спасает лишь помощь от родителей.

Александр Бунин, работник ГП "Электротяжмаш"

Проблеми почалися в 20 році, вони потихеньку начали задержувати зарплату. Спочатку там на два тижні, потом на місяць і більше, а зараз уже три місяці. Ну, у мене ставка, ставка - 5 тисяч гривень на місяць, плюс премії. За вредность там іде премія. Родителі помагають ,чим можуть - дитині тоже надо і в садік, скоро в школу. А грошей немає!

Наталья, ведущий инженер ГП "Электротяжмаш"

На сегодняшний день обстоят дела так, что нет заказов, к сожалению. Хотя до этого заказов было много. И вроде были планы и перспективы.

К протестующим вышли представители администрации завода и пообещали, что задолженность в ближайшее время погасят. Впрочем, откуда так быстро удалось найти деньги исполняющий обязанности гендиректора предприятия на месте - ответить не смог.

Артем Кравец, и.о. гендиректора ГП "Электротяжмаш"

Заработная плата за декабрь и за январь будет погашена до завтрашнего конца дня, если у нас сегодня получится заплатить - вполне возможно это будет именно сегодня. Сейчас орган управления вместе с руководством предприятия занимаются данной проблемой. Мы понимаем прекрасно, поверьте, те проблемы, которые есть у персонала. И действительно та ситуация, которая имеет место быть, она априори для такого предприятия стратегического значения — это крах.

Работники завода говорят - вышли на протест не в первый раз, но вот обещаниям руководства поверили последний раз.

Если завтра не заплатят - послезавтра придем перекроем и никого слушать не будем! Перекроем все улицы. Поверим еще один раз.

На место прибыли и представители облгосадминистрации. По словам начальника управления развития промышленности Владимира Мищенко - на сегодняшний день сумма долга перед работниками составляет около 40 млн гривен.

Владимир Мищенко, нач. управления развития промышленности ХОГА

- Давайте мы сейчас с инициативной группой пойдем на завод, сядем и ... - Мы на заводе 10 раз уже собирались. - Меня не было на заводе. - Вас не было. Другие были. - Я Вам говорю, я включаюсь в ситуацию. Мы сейчас спокойно разберемся, поставим перед Фондом госимущества вопрос ребром.

Владимир Мищенко заверил данную ситуацию должен решить орган управления - Фонд государственного имущества и ОГА туда неоднократно обращалась - но в ответ слышала, что все под контролем.

Владимир Мищенко, нач. управления развития промышленности ХОГА

Фонд державного майна України на сьогодні має усі повноваження та повинен в найкоротший термін вирішити питання завантаження підприємства роботою, призначення нового менеджменту заводу та остаточного погашення боргу з виплати заробітної плати.

В Фонде госимущества сообщили, что ресурс на погашение задолженности найден благодаря реализации программы финансового оздоровления.

Агентство Телевидения Новости