“Электротяжмаш” выходит из кризиса: задолженность по зарплатам выплатят за 2 дня

Фонд государственного имущества Украины, под чьим управлением находится “Электротяжмаш”, заявляет о начале погашения задолженностей по зарплате на предприятии. Полный расчет будет произведен до 2 марта включительно. Это стало возможным благодаря реализации плана финансового оздоровления завода.

Отмечается, что руководству “Электротяжмаша” удалось достичь договоренностей о реструктуризации части проблемных задолженностей, накопленных при предыдущем менеджменте предприятия.

В ближайшее время ЭТМ получит 300 млн гривен оплат от экспортных контрактов и более 300 млн грн поступлений от индексации по контракту с “Укргидроэнерго”. Кроме того, ЭТМ впервые за 5 лет проходит сертификацию “Укрзализныци” для участия в программе обновления и модернизации подвижного состава.

В планах ЭТМ - проведение модернизации производственных мощностей и расширение географии сбыта продукции.

По словам и.о. гендиректора ЭТМ Виктора Бусько, завод пребывает на финальной стадии выхода из кризиса. 40 млн гривен должны поступить на счета предприятия 1 марта, что позволяет произвести расчет по долгам по заработной плате.

“Электротяжмаш” производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии

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