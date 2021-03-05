В Украине за сутки зарегистрировали 10 155 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 10 155 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 3 355 человек; летальных случаев - 172; выздоровели – 4 149 человек", - написал министр на своей странице в соцсети сегодня утром.
Количество заболевших в Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 1 384 917 человека, умерли 26 763 заболевших, выздоровели - 1 191 022.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), в также в Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 910 случаев;
Винницкая область - 816 случаев;
Волынская область - 277 случаев;
Днепропетровская область - 497 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 695 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 737 случаев;
Киевская область - 690 случаев;
Кировоградская область - 69 случаев;
Луганская область - 50 случаев;
Львовская область - 646 случаев;
Николаевская область - 209 случаев;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 238 случаев;
Тернопольская область - 394 случая;
Харьковская область - 566 случаев;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 418 случаев;
Черкасская область - 204 случая;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось, сутками ранее, 4 марта, в Украине было зафиксировано 10 057 новых случаев COVID-19.