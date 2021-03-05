Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 5 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Яснополянская (Островского) (п / с), пер. Белинского (п / с), пер. Танеева (п / с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.21 г..

А также:

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 71 (стояк) до 20:00 05.03.21 г..

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), ул. Гиршмана, 4 до 20:00 05.03.21 г..

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), семнадцатый (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.21 г..

Немышлянская район:

Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 17:00 05.03.21 г..

Основянский район:

ул. Руставели, 18 до 17:00 05.03.21 г..

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 до 20:00 05.03.21 г..

Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.21 г..

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 4 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1) до 17:00 05.03.21 г..

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