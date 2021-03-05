Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)
Сегодня, 5 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:
Новобаварский район: ул. Яснополянская (Островского) (п / с), пер. Белинского (п / с), пер. Танеева (п / с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.21 г..
А также:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 71 (стояк) до 20:00 05.03.21 г..
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), ул. Гиршмана, 4 до 20:00 05.03.21 г..
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), семнадцатый (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.21 г..
Немышлянская район:
Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 17:00 05.03.21 г..
Основянский район:
ул. Руставели, 18 до 17:00 05.03.21 г..
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 до 20:00 05.03.21 г..
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.21 г..
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 4 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1) до 17:00 05.03.21 г..