В рейтинг лучших университетов мира 2021 попали четыре украинских вуза, харьковский - среди них
Четыре высших учебных заведения Украины попали в рейтинги по специальностям лучших университетов мира в 2021 году по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.
Об этом сообщает пресс служба Министерства образования и науки Украины.
В рейтинги по специальностям лучших университетов в 2021 году вошли следующие украинские университеты:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко:
Современные языки (позиции в рейтинге - с 201 по 250)
Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300)
Математика (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
Естественные науки (позиции в рейтинге - с 401 по 450)
Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550)
Химия (позиции в рейтинге - с 501 по 550).
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина:
Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600)
Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 551 по 600).
Национальный университет "Львовская политехника":
Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге - с 101 по 150)
Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600)
КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550)
Так, наибольшее количество рейтингов по специальностям среди украинских вузов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Самую высокую позицию среди университетов Украины - 101-150 - в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям - занимает НУ "Львовская политехника".
Всего в рейтинг этого года вошли 1452 вуза мира.