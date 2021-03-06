На Харьковщине во время пожара погиб мужчина

Накануне в 23:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Изюм.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горела часть дома барачного типа на четыре собственника на площади около 80 кв. м. Во время тушения огня они обнаружили тело мужчины, 1954 года рождения.

В 4:34 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости