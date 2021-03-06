COVID-прививку уже получили почти 16 тысяч украинцев

В Украине за сутки 5 марта прививки против COVID-19 получили 3277 человек, в общем уже вакцинированы 15 758 человек. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Министерства здравоохранения Коронавирус инфо.

Отмечается, что 15 758 граждан получили 1 дозу вакцины.

Всего за последние сутки: в Винницкой области было проведено 220 прививок, в Волынской - 70, в Днепропетровской - 310, в Донецкой - 360, в Житомирской - 40, в Закарпатской - 40, в Запорожской - 80, в Ивано-Франковской - 135, в Киевской - 140, в Кировоградской - 40, в Луганской - 163, во Львовской - 130, в Киеве - 100, в Николаевской области - 40, в Одесской - 240, в Полтавской - 80, в Ривненской - 150, в Сумской - 60, в Тернопольской - 260, в Харьковской - 80, в Херсонской - 90, в Хмельницкой - 50, в Черновицкой - 110, в Черниговской - 30 и в Черкасской области - 259 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).

Агентство Телевидения Новости