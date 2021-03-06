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5 голов в ворота "Бэлця". Первая в истории победа харьковского "Металла" над зарубежным клубом

5 голов в ворота Бэлця. Первая в истории победа харьковского Металла над зарубежным клубом

Харьковская команда Второй лиги украинского футбола "Металл" разгромила соперника на тренировочном сборе в Турции.

Соперником был молдавский "Бэлць" из города Бельцы.

"Металл" победил 5:1. По дублю в составе харьковской команды сделали Нехтий и Жо и еще один гол забил Подлепенец.

Эта победа стаала первой в истории для "Металла" над зарубезной командой. Правда, пока не в официальном, а в товарищеском матче.


Агентство Телевидения Новости

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