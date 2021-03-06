5 голов в ворота "Бэлця". Первая в истории победа харьковского "Металла" над зарубежным клубом

Харьковская команда Второй лиги украинского футбола "Металл" разгромила соперника на тренировочном сборе в Турции.

Соперником был молдавский "Бэлць" из города Бельцы.

"Металл" победил 5:1. По дублю в составе харьковской команды сделали Нехтий и Жо и еще один гол забил Подлепенец.

Эта победа стаала первой в истории для "Металла" над зарубезной командой. Правда, пока не в официальном, а в товарищеском матче.





Агентство Телевидения Новости