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5 голов в ворота "Бэлця". Первая в истории победа харьковского "Металла" над зарубежным клубом
Харьковская команда Второй лиги украинского футбола "Металл" разгромила соперника на тренировочном сборе в Турции.
Соперником был молдавский "Бэлць" из города Бельцы.
"Металл" победил 5:1. По дублю в составе харьковской команды сделали Нехтий и Жо и еще один гол забил Подлепенец.
Эта победа стаала первой в истории для "Металла" над зарубезной командой. Правда, пока не в официальном, а в товарищеском матче.
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