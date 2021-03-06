Драка сразу после вбрасывания шайбы

У хоккеистов, устроивших драку, видимо, давние счёты.

Едва начался 3-й период матча регулярного чемпионата НХЛ между “Вегасом” и “Сан-Хосе”, как таймер тут же был остановлен.

Это скинули краги Райан Ривз и Куртис Габриэль, чтобы выяснить на кулаках, кто сильнее. Бой между ними вышел в целом равным, правда, Ривз слишком много говорил и до драки и после драки, когда оба хоккеиста отправиль отбывать 5-тиминутные штрафы.

Сам же матч завершился победой “Вегаса” в овертайме – 5:4.





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