В ВОЗ говорят о «массовой травме» из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 вызвала больше «массовой травмы», чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, пишет Синьхуа.

"Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир", - сказал Гебреисус.

По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма - "несравненно большая" и превосходит послевоенную.

"Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому", - отметил генеральный директор ВОЗ.

В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан сказал о важности развития государственных программ поддержки психического здоровья.

"Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления, и на эти цели должны быть выделены средства", - отметил Райан.

Отметим, по состоянию на утро 6 марта, COVID-19 в мире обнаружили у 116,670,105 человек, из которых 2,592,085 погибли, а 92,282,109 - вылечились.

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