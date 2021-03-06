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Харьковские полицейские отправились в очередную ротацию в зону ООС
Работники полка полиции особого назначения отправились в зону проведения операции Объединенных сил для обеспечения интересов общества и государства, поддержания правопорядка и безопасности в пунктах, прилегающих к району боевых действий.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, во время последней ротации в зоне ООС непосредственно работниками полка полиции особого назначения было выявлено 45 уголовных и 289 административных правонарушений, задержано и передано в правоохранительные органы 13 человек, находившихся в розыске или имеющих признаки причастности к незаконным вооруженным формированиям.
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