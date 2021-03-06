Жутко больно. Нокаут ударом в печень

Нокаутирующий удар, после которого проигравшего боксера "сковало" от боли.

В рамках боксерского вечера в американском городе Киссимми (штат Флорида) беглый кубинский боксер Джани Гарсия, живущий в США, дрался против никарагуанца Хулио Буитраги.

Гарсия в 4-м раунде попал в печень сопернику. Буитраго тут же утратил горизонтальное положение тела и из-за обжигающей боли не сумел подняться не то, что к счету "10", а и через минуту после нокаута.

Ниже на видео нокаут на 3:45.





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