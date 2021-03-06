Украинская биатлонистка стала второй на этапе Кубка мира

Очень конкурентоспособное выступление.

Сегодня в чешском Нове Место на этапе Кубка мира по биатлну состоялась женская спринтерская гонка.

Украинка Юлия Джима на обоих огневых рубежах отстреляла "на ноль".

После второй стрельбы украинская биатлонистка имела лучший результат. После финиша также некоторое время оставалась лидером.

В итоге же Юлия Джима стала второй. "Подвинуть" с первого места ее сумела лидер Кука мира в обшем зачете Тирил Экхофф из Норвегии. Экхофф при одном штрафном круге всё же опередила Джиму на 9,3 секунды.

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