Санкции, введенные против Коломойского, уже накладывали на Кадырова и Плахотнюка

США ввели относительно олигарха Игоря Коломойского те же санкции, которые ранее уже применялись к главе Чечни Рамзану Кадырову и молдавскому олигарху Владу Плахотнюку. Об этом пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Коломойского в этот список добавили по персональному решению главы Госдепа США Энтони Блинкена.

"Эта упрощенная процедура была впервые применена только в 2018 году. Конгресс США дал Госдепартаменту право быстро накладывать санкции против действующих или бывших чиновников по всему миру, если у американских дипломатов считают этого человека причастным к коррупции и хищения госсобственности, или к масштабным нарушениям прав человека. Этот механизм в документах вспоминают по номеру раздела конгрессного решение, где он описан - 7031 (с)", - пишет СМИ.

Всего в этом списке находится около 200 человек. Чаще всего это граждане Африки, Азии и Южной Америки.

Эти ограничения применялись и в отношении "хозяина Молдовы", олигарха Влада Плахотнюка, который после давления со стороны США покинул страну.

Также такие санкции ввели и против болгарского судьи Андони Миталова. Он способствовал избежанию тюрьмы российского шпиона, бывшего парламентария Болгарии Николая Малинова.

Процедуру 7031(с) применили и против двух граждан России. Речь идет о главе Чечни Рамзане Кадырове и его соратнике Муслиме Кучиеве.

Напомним, Игорь Коломойский и ближайшие члены его семьи попали в список санкций США. Украинского олигарха обвиняют в причастности к масштабной коррупции.

Агентство Телевидения Новости