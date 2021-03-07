В Украине за сутки выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19: статистика по областям
В Украине за сутки зафиксировали 7 167 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 3 956 человек; летальных случаев - 103; выздоровели – 2 147 человек", - написал он на своей странице в соцсети сегодня утром.
Количество заболевших коронавирусом в Украине с начала пандемии на утро субботы составило 1 401 228 человек, умерли 27 022 заболевших, выздоровели – 1 196 520.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в пяти областях Украины: Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503).
Количество новых случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 432 случая;
Винницкая область - 587 случаев;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 362 случая;
Донецкая область - 217 случаев;
Житомирская область - 747 случаев;
Закарпатская область - 503 случая;
Запорожская область - 82 случая;
Ивано-Франковская область - 543 случая;
Киевская область - 366 случаев;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 18 случаев;
Львовская область - 601 случай;
Николаевская область - 184 случая;
Одесская область - 356 случаев;
Полтавская область - 120 случаев;
Ровенская область - 89 случаев;
Сумская область - 127 случаев;
Тернопольская область - 256 случаев;
Харьковская область - 362 случая;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 361 случай;
Черкасская область - 94 случая;
Черновицкая область - 441 случай;
Черниговская область - 109 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 6 марта, в Украине выявили 9 144 новых случая COVID-19.