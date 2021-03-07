В Барвенковском районе горел частный дом: погибла женщина

В Барвенковском районе Харьковской области во время пожара погибла 50-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 марта в 15:20 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Гусаровка на ул. Солнечной,44 горит частный дом.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что в жилом доме горели домашние вещи и мебель на площади 4 кв.м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело хозяйки дома, женщины 1971 года рождения.

В 15:58 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 16:10 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости