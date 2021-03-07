Ночной пожар в Краснограде: из горящей многоэтажки эвакуировали 6 человек

В Краснограде Харьковской области сегодня, 7 марта, ночью произошел пожар в пятиэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 3:08 в Службу спасения «101» поступил вызов на улицу Полтавскую, 92.

На момент прибытия спасателей в одной из квартир на 1-м этаже дома в комнате горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 6 человек.

В 3:23 пожар был локализован, а в 3:28 ликвидирован.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости