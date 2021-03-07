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Ночной пожар в Краснограде: из горящей многоэтажки эвакуировали 6 человек
В Краснограде Харьковской области сегодня, 7 марта, ночью произошел пожар в пятиэтажном доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 3:08 в Службу спасения «101» поступил вызов на улицу Полтавскую, 92.
На момент прибытия спасателей в одной из квартир на 1-м этаже дома в комнате горели мебель и домашние вещи.
Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
С верхних этажей спасатели эвакуировали 6 человек.
В 3:23 пожар был локализован, а в 3:28 ликвидирован.
Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь.
Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.
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