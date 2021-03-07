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В Лозовой горела квартира в пятиэтажке: из дома эвакуировали 3 человек
В Лозовой Харьковской области вечером 6 марта произошел пожар в пятиэтажном доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 18:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в 1-м микрорайоне.
Прибывшие на вызов спасатели провели разведку пожара. Как было установлено, в квартире на первом этаже горели домашние вещи и мусор на площади около 10 кв.м.
Из-за распространения дыма на верхние этажи дома спасателям пришлось организовать эвакуацию 3 человек на свежий воздух.
Огонь локализовали в 18:55 и ликвидировали в 19:55.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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