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В Евпатории построили храм во дворе многоэтажки: жители дома съезжают (видео)

В Евпатории построили храм во дворе многоэтажки: жители дома съезжают (видео)

В Евпатории жители одного из многоквартирных домов вынуждены переезжать из-за того, что рядом с ними построили церковь. Люди не выдерживают соседства с храмом из-за того, что под их окнами практически ежедневно проводится обряд отпевания умерших, пишет Telegram-канал Mash.

"Три года назад под окнами дома 77 по улице 9-го Мая началась стройка. Жителей успокоили: делаем небольшую часовенку для духовного блага. Но стройка идет до сих пор, хотя храм уже добротный, богатый и занял почти всю площадь. И все бы хорошо, но там регулярно кого-то отпевают, по ком-то плачут и постоянно носят гробы", - говорится в сообщении.

Жители дома такого соседства не выдерживают и начинают съезжать со своих квартир.

Отмечается, что "мрачные картины" в своем дворе тяжело видеть пенсионерам. Молодые люди также не в восторге от этого.

"Жильцы стучались в администрацию и РПЦ, но там говорят - все законно, терпите", - пожаловались крымчане.

 

Агентство Телевидения Новости

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