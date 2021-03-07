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Харьковский боксер-супертяж быстрее, чем за минуту, отправил соперника в нокдаун и нокаут

Харьковский боксер-супертяж быстрее, чем за минуту, отправил соперника в нокдаун и нокаут

Не бокс, а одностороннее избиение.

В Киеве прошел вечер бокса, в главном бою которого обладатель пояса WBC Asia в супертяжелом весе украинец Владислав Сиренко победил по очкам в 8-мираундовом поединке поляка Камила Соколовски.

Самым же коротким оказался бой также в супертяжелой весовой категории между двумя украинцами - харьковчанином Константином Довбыщенко и Вадимом Шуйкой из Киева.

Уже на 25-й секунде 1-го раунда Довбыщенко серией ударов в корпус отправил Шуйку в нокдаун, а когда бой возобновился, харьковчанин тут же добил свою "жертву".

У Довбыщенко это был 19-й бой на профессиональном ринге и при этом 9-я победа, в том числе 6-я - нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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