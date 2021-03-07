В центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человека

В субботу вечером, 6 марта в центре Одессы возле ресторана на улице Екатерининской произошла стрельба.

Об этом сообщили местные правоохранители.

"Сообщение о том, что на улице Екатерининской произошла стрельба, поступило в полицию сегодня утром", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых произошла драка, во время которой один из ее участников, 32-летний мужчина, открыл стрельбу из травматического оружия.

Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте.

По информации издания dumskaya.net, стрельба произошла возле ресторана "Ванити".

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости