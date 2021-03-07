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Харьковские патрульные за сутки выявили 11 человек с нарковеществами

Харьковские патрульные за сутки выявили 11 человек с нарковеществами

Харьковские патрульные продолжают выявлять у граждан наркотические вещества, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, за минувшие сутки в Харькове патрульные обнаружили наркотические вещества у 11 человек.

«Как правило, таких людей выдало подозрительное поведение: поиски чего-то в земле на территории частных секторов, неподалеку заброшенных зданий, нервная реакция во время общения с патрульными»,- рассказали в полиции.

В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи.

«Если вы стали свидетелем того, как подозрительные граждане что-то долго прикапывают или ищут в необычном месте (детская площадка, клумба возле многоэтажки и т.п.), сразу позвоните на линию 102 и предоставьте точные координаты и описание возможных правонарушителей», - призвали харьковчан правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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