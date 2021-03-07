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Борьба за лидерство в Премьер-Лиге. Киевское "Динамо" не подпустило "Шахтер"

Борьба за лидерство в Премьер-Лиге. Киевское Динамо не подпустило Шахтер

Украинские футбольные гранды выиграли в 17-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги.

Накануне донецкий "Шахтер" взял верх над земляками из "Олимпика" - 1:0.

А сегодня киевское "Динамо" рагромило "Минай" - 3:0. Все голы забивались во втором тайме. Отличились Сергей Сидорчук, Карлос де Пена и Жерсон Родригес с пенальти.

Таким образом сохранился статус-кво: преимущество "Динамо" над "Шахтером" составляет 4 очка. У "Динамо", идущего на 1-м месте 40 очков, у "Шахтера" - 36 и вторая позиция.


Агентство Телевидения Новости

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