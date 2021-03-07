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Еще одна спасенная жизнь: в Харькове медики "скорой" реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти от отравления

Еще одна спасенная жизнь: в Харькове медики скорой реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти от отравления

Харьковские медики сегодня утром, 7 марта, спасли жизнь молодому человеку, проведя ему успешную реанимацию.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в 10:23 в службу ЭМП поступил экстренный вызов по поводу отравления 35-летнего мужчины лекарственными или другими средствами в один из районов Харькова.

Прибывшие медики после осмотра и установления предварительного диагноза пациенту решили госпитализировать его в больницу. Однако именно во время госпитализации сердце мужчины остановилось, и произошла клиническая смерть.

Бригада медиков экстренной медпомощи сразу начала проводить мужчине реанимационные мероприятия. Благодаря их действиям сердечно-легочная деятельность больного была восстановлена.

Спасенного мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

Агентство Телевидения Новости

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