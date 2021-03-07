За время пандемии COVID-19 заразились более 116 млн человек: статистика заболеваемости по странам

По состоянию на воскресенье, 7 марта, в мире зафиксировано 116 501 922 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки: 435 260 человек;

Умерли: 2 587 934 человека (+7 754);

Выздоровели: 65 846 043 человека (+236 048).

Статистика распространения коронавируса среди "соседей" и стран трудовой миграции:

Польша - 1 781 345 случаев (+14 855, ⇓);

Эстония - 73 684 случая (+1 540, изменения незначительные);

Латвия - 90 009 случаев (+595, ⇓);

Молдова - 194 605 случаев (+1 620, ⇓);

Литва - 201 799 случаев (+464, ⇑);

Дания - 215 015 случаев (+394, ⇓);

Болгария - 259 811 случаев (+1 426, ⇓);

Беларусь - 294 432 случая (+1 329, ⇓);

Словакия - 322 104 случая (+2 522, ⇑);

Венгрия - 459 816 случаев (+7 269, ⇑);

Румыния - 824 995 случаев (+4 064, ⇓);

Чехия - 1 312 164 случая (+13 162, ⇓);

Германия - 2 502 151 случай (+8 264, ⇓);

Турция - 2 769 230 случаев (+11 770, ⇑);

Италия - 3 046 762 случая (+23 633, ⇓);

Россия - 4 263 785 случаев (+10 909, изменения незначительные).

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:

США - 28 952 137 случаев (+62 103, ⇓);

Индия - 11 210 799 случаев (+18 757, ⇑);

Бразилия - 10 938 836 случаев (+69 609, ⇓).

Напомним, впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.

В странах Европейского Союза началась массовая вакцинация от COVID-19. Аналогичные кампании в декабре начали Великобритания, Канада, США, Россия и другие страны. В феврале вакцинация началась в Украине, для прививок используется индийский препарат CoviShield (торговое название вакцины Oxford/AstraZeneca).

Однако в ВОЗ предупредили о том, что только вакцинация не сможет остановить пандемию – в борьбе с коронавирусом потребуется «подкрепление».

Агентство Телевидения Новости