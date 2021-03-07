За время пандемии COVID-19 заразились более 116 млн человек: статистика заболеваемости по странам
По состоянию на воскресенье, 7 марта, в мире зафиксировано 116 501 922 случая заражения COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.
За сутки: 435 260 человек;
Умерли: 2 587 934 человека (+7 754);
Выздоровели: 65 846 043 человека (+236 048).
Статистика распространения коронавируса среди "соседей" и стран трудовой миграции:
Польша - 1 781 345 случаев (+14 855, ⇓);
Эстония - 73 684 случая (+1 540, изменения незначительные);
Латвия - 90 009 случаев (+595, ⇓);
Молдова - 194 605 случаев (+1 620, ⇓);
Литва - 201 799 случаев (+464, ⇑);
Дания - 215 015 случаев (+394, ⇓);
Болгария - 259 811 случаев (+1 426, ⇓);
Беларусь - 294 432 случая (+1 329, ⇓);
Словакия - 322 104 случая (+2 522, ⇑);
Венгрия - 459 816 случаев (+7 269, ⇑);
Румыния - 824 995 случаев (+4 064, ⇓);
Чехия - 1 312 164 случая (+13 162, ⇓);
Германия - 2 502 151 случай (+8 264, ⇓);
Турция - 2 769 230 случаев (+11 770, ⇑);
Италия - 3 046 762 случая (+23 633, ⇓);
Россия - 4 263 785 случаев (+10 909, изменения незначительные).
Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:
США - 28 952 137 случаев (+62 103, ⇓);
Индия - 11 210 799 случаев (+18 757, ⇑);
Бразилия - 10 938 836 случаев (+69 609, ⇓).
Напомним, впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.
В странах Европейского Союза началась массовая вакцинация от COVID-19. Аналогичные кампании в декабре начали Великобритания, Канада, США, Россия и другие страны. В феврале вакцинация началась в Украине, для прививок используется индийский препарат CoviShield (торговое название вакцины Oxford/AstraZeneca).
Однако в ВОЗ предупредили о том, что только вакцинация не сможет остановить пандемию – в борьбе с коронавирусом потребуется «подкрепление».