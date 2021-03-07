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"Металлист 1925" проиграл в своем заключительном матче на тренировочном сборе в Турции
Последний блин - комом.
Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" завершил тренировочный сбор в Турции контрольным поединокм против другой украинской команды - "Карпаты" (Галич), выступающей во 2-й лиге.
"Металлист 1925" играл без многих футболистов основного состава и потерпел поражение - 1:2.
За "Металлист 1925" забитым голом отметился Андрей Савицкий.
Завтра, 8 марта, "Металлист 1925" возвращается в Харьков.
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