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В оккупированном Крыму реки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта

В оккупированном Крыму реки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта

В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмелевают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Об этом говорится в материале проекта Крым.Реалии, который мониторит ситуацию с водой на оккупированном полуострове.

Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища пересохли. А в Партизанском, Чернореченском, Балановском, Тайганском водохранилищах наблюдается критически низкий объем воды.

В целом, на данный момент, около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены.

Ранее сообщалось, на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно - на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

 

Агентство Телевидения Новости

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