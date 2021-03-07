Нидерланды изменили требования по тестированию на COVID-19 для туристов из Украины

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, которые отнесены к зоне с высоким риском заражения.

Об этом сообщает Avianews.com.

Теперь путешественники могут сдать только один ПЦР-тест, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов.

Также для пассажиров оставили прежнюю опцию. Она предусматривает прохождение сразу двух тестов.

Один анализ необходимо сдать методом ПЦР. При этом с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не больше 72 часов. Второй тест предусматривает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь негативный результат. Только в таком случае его пустят в самолет.

Отмечается, что требования по тестированию действуют для всех пассажиров с 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.

Напомним, 13 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине не будут вводить паспорта иммунизации, но возможна выдача справок о получении прививки от коронавируса. Первый этап прививочной кампании начался в Украине 24 февраля.

Эксперты считают, что введение паспортов вакцинации от COVID-19 может стать новой системой дискриминации людей.

5 марта 2021 года Президент Еврокомиссии призвала страны ЕС немедленно начать подготовку "паспортов вакцинации".

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