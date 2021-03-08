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Кому 8 марта отключили водоснабжение: адреса

Кому 8 марта отключили водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №4) до 20:00 09.03.21 г.

А также:

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк) до 20:00 08.03.21 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк), ул. Тринклера, 20 (п. №4) до 20:00 08.03.21 г.; пр. Победы, 56 (п. №5, стояк) до 20:00 09.03.21 г.

 

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