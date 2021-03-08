В Украине выявили 5 572 новых случая коронавирусной болезни

По состоянию на 8 марта зафиксировано 5 572 новых случая коронавируса в Украине. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, за минувшие сутки:

госпитализировали - 2 136 человек;

летальных случаев - 106;

выздоровели - 1 734 человека;

сделано тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).

Наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирского (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 406 800 человек;

выздоровели - 1 198 254;

летальных случаев - 27 128;

проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.

Агентство Телевидения Новости