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На Харьковщине COVID-19 выявили у 184 человек
За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 184 людей, из них 128 – жители города Харькова. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По области новые случаи зарегистрированы в таких районах:
Золочевский - 1;
Дергачевский - 2;
Шевченковский - 12;
Боровской -1;
Изюмский - 1;
Лозовской - 4;
Змиевской - 2;
Чугуевский - 17;
Харьковский - 6.
Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 86 673 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 77 960 больных выздоровели, 1648 - умерли.
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