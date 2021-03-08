ДТП с украинским автобусом в Польше: в больнице находятся 24 пострадавших

После смертельной аварии в Польше в больнице до сих пор остаются 24 гражданина Украины. Девять из них в тяжелом состоянии, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 человек.

По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека, из которых 9 - в тяжелом состоянии. Лечение пациентов находится на контроле МИД Украины.

В Украину вернулась первая группа пассажиров этого автобуса. В частности, домой отправили 24 человек.

Водителю транспорта предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Украинского водителя Владимира К. обвиняют в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте.

Он заявил, что не помнит ситуацию с ДТП. Прокуроры запретили ему покидать территорию Польши. Вероятной причиной ДТП стал неудачный маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

Агентство Телевидения Новости