В Украине начинают праздновать Масленицу

8 марта начинается Масленица, или Сыропустная неделя - последняя неделя перед Великим постом.

Название «Масленица» связана с тем, что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные продукты, зато молочные — молоко, масло, сметану, а также яйца, еще можно было употреблять.

Известно, что Масленицу праздновали в Украине еще в дохристианские времена, и она была посвящена почитанию Солнца. С введением христианства все языческие обычаи постепенно искоренялись, однако традиция праздновать Масленицу осталась. У последней недели мясоеда было несколько названий — Масница, Сыропустная неделя, Загальница, Ножковое заговенье, Колодий и т.д.

Основной обрядовой едой Масленицы у украинцев были вареники с творогом, которые подавались к столу с маслом или сметаной. Пекли также гречневые блины, заправленные смальцем.

В целом Масленица считалась женским праздником, хотя участие в нем могли принимать и мужчины. В это время широко практиковались “погостины”. Женщины, собравшись в группы, отмечали в понедельник «начало Масленицы».

Агентство Телевидения Новости