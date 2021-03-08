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"Сумасшедшее" празднование первого чемпионства за последние 10 лет

Сумасшедшее празднование первого чемпионства за последние 10 лет

Очень позитивные эмоции привели к игнорированию коронавирусных ограничений.

В матче 31-го тура чемпионата Шотландии по футболу "Селтик" сыграл вничью 0:0 с "Данди Юнайтед", и в тот момент, когда прозвучал финальный свисток, футболисты "Рейнджерс", идущие во главе турнирной таблицы чемпионата Шотландии, стали даже теоретически недосягаемы  для "Селтика" и обеспечили себе досрочное чемпионство.

"Рейнджерс" выигарл чемпоинат Шотландии впервые за последние 10 лет. Это событие, наплевав на социальную дистанцию, вышли праздновать в центр Глазго десятки тысяч болельщков клуба.

В Шотландии футбольные матчи проводятся без зрителей и запрещены массовые мероприятия, но в данном случае о коронавирусных ограничениях пришлось забыть.


Агентство Телевидения Новости

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