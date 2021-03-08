В Харькове состоялся Марш женской солидарности

На Марш женской солидарности в Харькове вышли около 250 людей - не только женщины, но и мужчины. Учасники шествия держали в руках плакаты "Свободная женщина - свободная страна", "Мое тело - моё дело" и т.д.

Колонна участников прошла по улице Сумской - от станции метро Университет до площади Конституции.

По словам орагнизаторов марша, в прошлом году женщины без преувеличения были первыми, кто вышел на передовую борьбы с COVID-19, помогая прежде всего наиболее уязвимым группам населения. Согласно данным Государственной службы статистики 2018 года, женщины составляют 82% от общего числа работников сферы здравоохранения в Украине. Поскольку женщины составляют подавляющее большинство медицинского и вспомогательного персонала, именно они подверглись большому риску заболеть коронавирусом и столкнулись с недостаточным обеспечением средствами индивидуальной защиты.

Среди проблем женщин, вызванных пандемией, организаторки Марша выделяют тяжелый труд присмотра за родственниками и детьми, пребывание в совместных пространствах с обидчиками и домашнее насилие, увеличение физических и интеллектуальных нагрузок, изменение форматов деятельности, потерю рабочих мест и дохода. Женщины преобладают среди работников тех отраслей, которые испытали сокращение финансирования из государственного бюджета: области культуры и искусства, образования и науки, физической культуры и спорта. В своей деятельности участницы объединения «Сфера» отмечают важность ратификации Стамбульской конвенции, требуют надлежащих расследований, фиксации и ответственности за нападения и преступления на почве ненависти, безопасности на улицах для активистов и активисток при проведении массовых мероприятий, а также ответственности за мизогинные заявления чиновников, осуждение сексизма политиков и чиновников.

Одновременно с Маршем женской солидарности прошла акция организации "Традиция и порядок", которые развернули баннер "Помогайте женщинам не словом, а делом".

Акции, приуроченные к 8 марта, прошли без столкновений. Порядок охраняли около 600 силовиков.

Агентство Телевидения Новости