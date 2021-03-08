Выходной 8 марта выглядит очень нелогично - Институт нацпамяти

Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович назвал "нелогичным" выходной в честь Международного женского дня 8 марта. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Позиция Института такова - если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - пояснил глава УИНП.

При этом он назвал отмену выходного дня 8 марта "не столь принципиальной темой как то, какими смыслами его наполнять".

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека - "весна, красота"?.. Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - отметил он.

По его словам, сейчас в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.

"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", - сказал Дробович.

Агентство Телевидения Новости