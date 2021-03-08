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Нокаутированный боец отчаянно пытался подняться на ноги

Нокаутированный боец отчаянно пытался подняться на ноги

После пропущенного мощнейшего удара мозг давал сигналы, что надо подниматься, но организм отказывался подчиняться.

В российском Екатеринбурге состоялся турнир по кик-боксингу Fair Fight 14. В одном из боёв дрались два россиянина - Алексей Федотов и Сайфуллах Хамбахадов.

Во 2-м раунде прошел удар Хамбахадова правой в челюсть, и Федотов рухнул, как подкошенный.

До счета "10" он поднимался, падал и снова поднимался. Но рефери совершенно справедливо не позвролил продолжать бой и зафиксировал победу Хамбаххадова нокаутом.

Ниже, на видео боя, нокаутирующий удар и отчаянные попытки подняться с 6:33.


Агентство Телевидения Новости

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