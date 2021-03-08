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"Металлист 1925" вернулся в Харьков с турецкого сбора

Металлист 1925 вернулся в Харьков с турецкого сбора

У харьковского футбольного клуба Первой лиги "Металлиста 1925" завершается зимнее межсезонье.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", сегодня в 15:00 самолет с делегацией "Металлиста 1925" осуществил посадку в аэропорту Харькова. Команда вернулась домой после двухнедельного сбора в турецком Белеке.

Сегодня и завтра "жёлто-синие" отдыхают, а уже вечером 10 марта проведут первое занятие подготовительного цикла перед официальным матчем против "Альянса".

Агентство Телевидения Новости

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