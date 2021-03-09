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Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 9 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк), ул. Камская, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 09.03.21 г..

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3) до 17:00 09.03.21 г..

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 13 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.03.21 г.

Агентство Телевидения Новости

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